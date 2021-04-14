Байкальск, Иркутская область, , 07:30 — REGNUM В Приангарье в связи с началом паводкового периода возникла угроза попадания токсичных вод в Байкал. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в Байкальске введён режим чрезвычайной ситуации: мера связана с риском переполнения карт-накопителей БЦБК и возможностью перелива надшламовых вод.

Для понижения их уровня на полигонах Солзанский и Бабхинский будет проведена очистка воды на локальных очистных сооружениях до нормативов качества, соответствующих приказу №83 Министерства природных ресурсов РФ, с последующей доочисткой воды в существующих КОСах Байкальска.

«Из-за обильных осадков, которые выпали этой зимой, существует опасность перелива талых вод в период снеготаяния и весенне-летнего паводка на рельеф местности. Требуется провести мероприятия по водопонижению», — пояснил глава ОГКУ «Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба» Валентин Бороденко.

Как сообщало ИА REGNUM, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, закрытие которого началось в 2013 году, расположен на южном побережье озера Байкал в Слюдянском районе Иркутской области. Реальная экологическая катастрофа над Байкалом нависла в связи со хранящимися на берегах Байкала 6,2 млн кубометров опасных веществ бывшего БЦБК.

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В 2017 году АО «Росгеология» заключило госконтракт по разработке проекта ликвидации объектов накопленного вреда, но разработка провалилась. Были потрачены огромные деньги.

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В июле 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил разработать и реализовать план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов, очистке загрязнённых территорий в городе Усолье‑Сибирском.

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Распоряжением российского правительства ФГУП «ФЭО» (предприятие Госкорпорации «Росатом») назначено исполнителем работ по подготовке проекта и ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат». Заказчик работ — ФГКУ «Дирекция по ликвидации НВОС и ОБ ГТС полигона «Красный Бор».

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