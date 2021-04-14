Лос-Анджелес, США, , 07:27 — REGNUM Крис Хемсворт выложил в сеть новое видео из Австралии, где сейчас проходят съёмки кинокомикса Marvel «Тор: Любовь и гром». Об этом 14 апреля сообщил портал Cinema Blend.

Актёр показал, как ведёт «спарринг» с ребёнком, одетым в костюм Тора. Издание обратило внимание, что в ролике Хемсворт запечатлён с длинными волосами, которые супергерой носил в двух предыдущих картинах.

https://www.instagram.com/p/CNlyKACJ6tp/

Ранее Крис Хемсворт заявил, что сейчас он находится в лучшей физической форме в своей жизни. Актёр пояснил, что изменил методику спортивных занятий, поскольку в какой-то момент понял, что раньше перетренировывался.

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