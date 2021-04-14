Нью-Дели, , 07:26 — REGNUM Индия установила новый мировой рекорд по числу зараженных коронавирусом, выявленных за одни сутки. За 13 апреля в республике выявили 184 372 инфицированных, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Всего с начала пандемии на индийской территории выявили более 13,9 млн случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за минувшие сутки в республике еще 1027 пациентов скончались от осложнений COVID-19. Общее число умерших от болезней, вызванных новым коронавирусом, в Индии выросло до 172 085.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия уже на протяжении трех дней подряд выявляют рекордное число зараженных коронавирусом. Власти страны считают, что в республике началась новая волна заболеваемости COVID-19.

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