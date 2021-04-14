Загреб, , 07:30 — REGNUM Полиция Дубровника задержала преступников, перевозивших рекордное количество кокаина. В коробках из-под бананов находилось около 500 килограммов кокаина. Такое огромное количество кокаина было обнаружено хорватскими таможенниками при регулярном осмотре грузов. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

По заявлению дубровацких полицейских, в последние месяцы Порт Плоча превратился в излюбленное место наркодилеров, которые через него импортировали кокаин из-за слабого таможенного контроля. С конца января, когда начались интенсивные операции по пресечению деятельности объединенной преступной организации торговцев кокаина, было изъято более 700 килограммов кокаина.

Правоохранительными органами были задержаны в общей сложности восемь человек, пятеро из которых были связаны с объединенной преступной группировкой из Метковича, а трое — по делу об изъятии кокаина в частной компании в Опузене, куда кокаин доставлялся в коробках от бананов.