Ростов-на-Дону, , 07:23 — REGNUM Два человека погибли и один пострадал в результате аварии на трассе Котельниково — Песчанокопское в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 14 апреля.

ДТП произошло примерно в 22:50 мск 13 апреля на 151-м километре автодороги. Предположительно, водитель Ford Focus тянул на жёсткой сцепке автомобиль УАЗ 31 512, в какой-то момент иномарка оказалась на встречной полосе и произошло столкновение с «ГАЗелью».

В результате аварии на месте погибли водитель и пассажир Ford Focus. Водитель «ГАЗели» получил травмы. Проводится проверка.