Оренбург, , 07:21 — REGNUM В Оренбургской области во второй декаде апреля аграрии планируют начать полевые работы, сообщает минсельхоз региона.

По словам первого вице-губернатора — первого заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергея Балыкина, эксперты оценили состояние посевов как хорошее на 304,5 тыс. га (34% от обследуемой площади), как удовлетворительное — на 515,2 тыс. га (58%), неудовлетворительное — на 71,8 тыс. га (8%). Добавим, что под урожай 2021 года было посеяно озимых на площади более 906 тыс. га.

Сельхозпроизводители намерены увеличить площадь посевов озимых под урожай 2021 года до 1 млн га, в том числе озимой пшеницы — 677,8 тыс. га, озимой ржи — 209 тыс. га, тритикале — 4,7 тыс. га (14,9 тыс. га озимого рыжика). Под новый урожай 2021 года засыпано 309 тыс. тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур. Обеспеченность составляет 103%. Что касается сортовых качеств, то 24,4 тыс. тонн являются семенами высоких репродукций (оригинальные, суперэлита, элита).

Запасы минеральных удобрений составляют 73% от планируемого объема. Этот показатель значительно превышает прошлогодний. В 2021 году планируется приобрести 111 600 тонн минеральных удобрений в физическом весе, на сегодняшний день аграрии располагают 81 320 тоннами.

Техническая готовность машинно-тракторного парка региона на начало апреля составляла 97,2% (в 2020 году — 96,8%). На проведение весенне-полевых работ необходимо более 63 тыс. тонн дизтоплива и 5 тыс. тонн бензина. В настоящее время имеется 38,27 тыс. тонн дизельного топлива (60,2%) и 1,37 тыс. тонн (34,1%) бензина.

Стоит отметить, в 2021 году общая площадь посевных культур останется практически на уровне прошлого года и составит 4 млн 372 тыс. га.