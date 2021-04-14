Москва, , 07:21 — REGNUM Арбитраж Москвы 12 мая 2021 года рассмотрит банкротный иск налоговой службы, поданный к АО «Русь-Ойл». Ответчик по основному виду деятельности специализировался на добыче сырой нефти, передаёт ИА REGNUM.

Иск от ИФНС России № 22 по Москве был подан еще 7 апреля 2021 года. Дело приняла судья Текиева. В материалах суда уточняется, что ИФНС настаивает на признании АО банкротом «по упрощенной процедуре отсутствующего должника». В свете этого суд также посчитал возможным рассмотреть вопрос «о прекращении производства по делу о банкротстве» в случае, если не будет обнаружено имущество, за счёт которого можно профинансировать процедуру несостоятельности.

По данным ЕГРЮЛ, компания была учреждена в июне 2007 года для добычи сырой нефти. Гендиректор — Сергей Подлисецкий. Из открытых источников известно, что АО через управляемые ею компании занималось разведкой и добычей месторождений в Иркутской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Ненецком автономном округе.