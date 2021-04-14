Барнаул, , 07:16 — REGNUM В рамках массовой вакцинации от коронавируса Алтайский край получил 5670 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирскими учеными. Об этом 14 апреля информирует правительство региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Первые дозы переданы в Городскую больницу №3 Барнаула и в Городскую больницу №4 Бийска.

«Мы уже начали прививать наших пациентов новой вакциной. Чтобы не было путаницы ни у пациентов, ни у медицинских работников, в поликлинике организована вакцинация в двух разных кабинетах», — отметил главный врач Горбольницы №3 Александр Шпиготский.

Как поясняют в министерстве здравоохранения Алтайского края, пока выбрать из двух препаратов могут только жители Барнаула и Бийска. В дальнейшем «ЭпиВакКорона» будет распределена между районными больницами, чтобы вакцинировать жителей удаленных населенных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, на утро 14 апреля от коронавируса привились 133 570 человек (+ 4044 за последние сутки).

Читайте также: На Алтае от COVID-19 привили ещё более четырёх тысяч человек