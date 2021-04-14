Чебоксары, , 07:15 — REGNUM В Чувашии планируют включить в систему предоставления единовременной государственной материальной помощи граждан, которые пострадали в результате пожара. Соответствующий проект разработало министерство труда и социальной защиты республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В ведомстве отмечают, что в республике «получила своё развитие» действующая с 2003 года система предоставления государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта.

«Проектом предлагается изменить порядок предоставления единовременной материальной помощи гражданам за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, сохранив такое право для граждан, пострадавших в результате пожара», — говорится в пояснительной записке.

Согласно проекту, для граждан, пострадавших в результате пожара жилого дома, размер помощи составит по 10 тыс. рублей на каждого совместно проживающего члена семьи. В случае, если пострадали надворные постройки (гараж, баня, помещения для содержания домашнего скота и птицы), то размер помощи составит 5 тыс. рублей на семью.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии жителям горевшего дома в Канаше, где в результате обесточены все коммуникации, а 170 жильцов экстренно расселены, выплатят 3,04 млн рублей из резервного фонда республики. В Канаше введён режим ЧС муниципального уровня, что позволяет погорельцам выплатить по 5 тыс. рублей, но не более 10 тыс. рублей на одну семью.

Читайте ранее в этом сюжете: Жильцам горевшего дома в Чувашии выплатят средства из резервного фонда