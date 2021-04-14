Вашингтон, , 07:14 — REGNUM Бортовой компьютер вертолёта NASA Ingenuity прервал работу во время предполётных испытаний на Марсе из-за проблем с программным обеспечением. Об этом 14 апреля сообщает портал Mashable.

Отмечается, что инцидент произошёл во время попытки устройства перейти в режим полёта. Агентство заявило, что для решения этой проблемы изменит способ загрузки двух контроллеров Ingenuity, для чего в свою очередь будет произведено обновление ПО. Ожидается, что после этого NASA назовёт новую дату начала испытаний.

Напомним, марсоход NASA Perseverance с Ingenuity на борту приземлился на Марс 18 февраля 2021 года. Беспилотный летательный аппарат должен помочь марсоходу обнаруживать интересные для исследования локации.

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