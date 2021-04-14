Кемерово, , 07:11 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 14 апреля, за прошедшие сутки выявлено 64 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 60 случаев.

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«Кемерово — 15, Новокузнецк — шесть, Ленинск-Кузнецком — пять, Юрга — пять, Анжеро-Судженск — четыре, Березовский — три, Киселевск — три, Междуреченск — три, Промышленновский МО — три, Мыски — два, Прокопьевск — два, Беловский МР — два, Таштагольский МР — два, Юргинский МО — два, Яшкинский МО — два, Тайга — один, Ижморский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Тисульский МР — один, Чебулинский МО — один», — говорится в сообщении оперативного штаба. За это же время 48 пациентов выздоровели, двое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 34 089 случаев заражения коронавирусом, 33 077 человек выздоровели, 638 пациентов скончались.