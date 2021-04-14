Якутск, , 07:13 — REGNUM Власти Якутии отмечают увеличение количества больных COVID-19 в стационарах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Кроме того, по словам вице-премьера правительства республики Ольги Балабкиной, возросло и число семейных очагов заражения коронавирусом.

За минувшие сутки в Якутии выявлено 30 (днём ранее — 28 новых) случаев заражения коронавирусом, 19 из них — в Якутске.

Всего на 14 апреля зарегистрировано почти 34 тыс. носителей SARS-CoV-2, скончались 578 человек.

За сутки было проведено 1626 тестов на новую коронавирусную инфекцию, с начала пандемии — 1 027 748.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье за минувшие сутки выявили всего 12 новых случаев заражения коронавирусом.