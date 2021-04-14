Барнаул, , 07:09 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, на утро 14 апреля от коронавируса привились 133 570 человек (+ 4044 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона. Также известно, что из общего числа 56 488 человек (++2363 за последние сутки) получили первую прививку и 77 082 человека полностью привиты (+1681 за последние сутки).

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Всего в регион поступило уже 185 187 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2. Это почти на 4050 комплектов больше, чем по состоянию на 13 апреля.

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