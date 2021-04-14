Казань, , 08:07 — REGNUM В Татарии доследственная проверка назначена после инцидента с ребенком на детской площадке, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

В Казани во дворе дома по улице Гарифьянова в песок на детской площадке по пояс затянуло маленькую девочку. Выбраться самостоятельно ей не удалось, потребовалась помощь.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Как сообщают местные СМИ, девочку пыталась извлечь из песка мать, но не смогла, потому что она тоже начала проваливаться. Ребенка каким-то образом удалось вытащить еще до приезда спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в новочебоксарском детском саду № 40 «Радость» обрушилась крыша веранды детской площадки, пострадавших нет.

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