Кемерово, , 07:05 — REGNUM Учёные Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (участник НОЦ «Кузбасс») доказали влияние нарушений регуляции минерального баланса крови на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование показало, что повышение уровня свободного кальция крови в результате снижения концентрации кальций-связывающего белка альбумина является важным фактором риска развития ишемической болезни сердца и ишемического инсульта. В итоге в крови пациентов формируется избыточное количество кальций-белковых комплексов.

«Природа задумала так, что формирование этих минерально-белковых комплексов защищает от опасного для жизни состояния — кальцификации внутренних органов (в том числе кровеносных сосудов). Но при этом эволюция не успела провести отладку этого механизма — нарушение минерального баланса при длительной жизни человека может привести к развитию атеросклероза. Таким образом, перед нами стоит задача успешно скорректировать замысел природы», — отметил заведующий лабораторией фундаментальных аспектов атеросклероза Антон Кутихин.

В настоящее время учёные проводят доклинические испытания на генетически модифицированных мышах, с рождения склонных к развитию атеросклероза. Они рассчитывают, что это позволит доказать потенциальную эффективность методов терапии для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями по всему миру. Доклинические испытания завершатся во второй половине 2022 года.