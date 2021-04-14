Барнаул, , 07:03 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 14 апреля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2849 человек, причём 12 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 772 человека, +19 за последние сутки) и ОРВИ (27 808 человек, +63 за последние сутки). Тяжелобольных насчитывается 201 (-11 за последние сутки), из них 87 (+3 за последние сутки) подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2361 ребёнка (+5 за последние сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (48 374 человек, +87 за последние сутки) новый вирус победили 43 382 человека (+102 за последние сутки).

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