Аннаполис, США, , 07:01 — REGNUM Сотрудники американской полиции застрелили 16-летнего несовершеннолетнего в штате Мэриленд, сообщает пресс-служба местного полицейского департамента.

Сообщается, что в управление полиции округа Сент-Мэри обратились двое мужчин, предупредивших об подозрительном и вооруженным подростке. На место выехал сотрудник правоохранительных органов и увидел, что несовершеннолетний был вооружен ножом и пистолетом.

Свидетели отмечают, что подросток направил свой пистолет на полицейского, тот в ответ выстрелил. Несовершеннолетний получил ранение, однако попытался достать нож и встать. На место происшествия вызвали скорую помощь, однако подросток скончался в больнице. Полицейские осмотрели оружие нападавшего и пришли к выводу, что это был страйкбольный пистолет.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в американском Ноксвилле один из учащихся открыл огонь по людям в школе. В результате стрельбы погиб один человек, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

Читайте ранее в этом сюжете: Стрельбу в школе американского Ноксвилла открыл один из учащихся