Ирвайн, США, , 07:00 — REGNUM Blizzard добавила в бесплатный набор классических игр Arcade Collection ещё две позиции. Об этом 14 апреля сообщает портал GamesRadar.

Геймеры получили доступ к играм The Lost Vikings 2 и RPM Racing, в дополнение к Lost Vikings, Rock n 'Roll Racing и Blackthorne. Разработчики также выложили в сеть документы, в которых показан путь проектов старых игр компании от концепции до релиза.

Напомним, релиз The Lost Vikings 2 состоялся на консоли Super Nintendo Entertainment System (SNES)в 1997 году. Игра представляет собой платформер (для завершения уровня персонажу нужно передвигать по платформам), в котором геймерам предлагается управлять тремя викингами. RPM Racing — это гоночный аркадный симулятор, который вышел на SNES в 1991 году.

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