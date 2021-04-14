Чебоксары, , 06:58 — REGNUM В Чувашии пожароопасный сезон планируется объявить с 25 апреля, что на три недели раньше, чем было в 2020 году. Соответствующий проект разработало ГКЧС республики.

В ведомстве приводят данные в части объявления пожароопасного сезона за последние три года: в 2018 году он начался 23 апреля, в 2019 году — 24 апреля, в 2020 году — 1 апреля. Разброс сроков связан с погодой и климатическим фактором: температурой и влажностью воздуха, интенсивностью осадков.

С учётом погодных особенностей 2021 года начало пожароопасного сезона предлагается объявить с 25 апреля.

В ГКЧС республики напоминают, что пожароопасный сезон сопровождается массовым выездом жителей на отдых в лесные массивы, лесопарки, на дачи и сады, что нередко сопровождается разведением костров, сжиганием мусора, бесконтрольным палом сухой травы, что может привести к возникновению пожаров.