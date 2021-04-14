Южно-Сахалинск, , 06:55 — REGNUM Пожар произошел в хозяйственной постройке в Невельском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло в здании № 7 по улице Шахтерской в селе Шебунино. Спасатели прибыли на место происшествия спустя четыре минуты после поступления сигнала о пожаре. К этому времени огнем был охвачен чердак постройки на общей площади 60 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. Причина возгорания выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в селе Мечетка Воронежской области от пожара пострадали 12 строений, включая восемь жилых домов. Пожарным удалось отстоять населенный пункт и не допустить распространения пламени на остальные дома.