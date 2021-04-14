Токио, , 07:07 — REGNUM Президент одной из ведущих электротехнических корпораций Японии Toshiba Нобуаки Куруматани 14 апреля ушёл в отставку в связи с острыми противоречиями в руководстве, связанными с намерением британского инвестиционного фонда CVC Capital Partners купить корпорацию. Об этом сообщает телеканал NHK.

Об отставке Куруматани, который ранее возглавлял японское подразделение фонда CVC Capital Partners и был обвинён рядом акционеров в корыстных интересах при попытке провести сделку по продаже Toshiba, было объявлено на прошедшем 14 апреля заседании совета директоров компании. Новым президентом Toshiba избран председатель совета Сатоси Цунокава.

Отмечается, что британский фонд предложил за Toshiba более двух трлн иен (более $18 млрд), что может стать одной из крупнейших подобных сделок в истории Японии. Тем не менее ряд экспертов считают данную цену не соответствующей подлинной стоимости Toshiba.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии заинтересовано в том, чтобы одна из ведущих электротехнических корпораций страны Toshiba, которую намеревается купить британский инвестиционный фонд CVC Capital Partners, сохранила в стране свою текущую деятельность.

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