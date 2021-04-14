Омск, , 06:51 — REGNUM В Омской области заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса подозревается в коммерческом подкупе и получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

Уголовные дела в отношении замминистра Марины Степановой возбуждены по материалам, представленным региональным УФСБ (ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере; п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ — «Коммерческий подкуп в крупном размере»).

Степанова, занимая должность замминистра, обладала как директор организационно-распорядительными полномочиями в отношении некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Омской области».

По версии следствия, действуя в интересах общества с ограниченной ответственностью, она получила от его руководителя взятку — 2 млн рублей. Деньги предназначались за общее покровительство при исполнении и беспрепятственной оплате заключённых договоров по выполнению работ по капремонту жилых домов и общего имущества в многоквартирных домах, и оказываемых услуг.

Также замминистра получила в виде коммерческого подкупа от руководителя ООО более 191 тысячи рублей — и в виде денег, и в виде услуг имущественного характера.

По месту жительства и работы подозреваемой прошли обыски. Женщине предъявлено обвинение, она заключена под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, УФСБ России по Красноярскому краю задержало при получении денег судью Красноярского Высшего Третейского суда.

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