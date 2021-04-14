Новосибирск, , 06:51 — REGNUM В пассажирские предприятия четырёх муниципалитетов Кемеровской области поступили ещё 15 городских автобусов, работающих на природном газе. Они закуплены в рамках программы обновления общественного транспорта региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Стоимость одного автобуса — 9,8 млн рублей, вместимость — 106 человек. Семь НефАЗов направят в Прокопьевск, по три автобуса — в Кемерово и Новокузнецк, два — в Юргу.

«Для закупки нового транспорта мы в семь раз увеличили финансирование профильной программы — с одного до семи миллиардов рублей. Старые автобусы в муниципалитетах заменяем на новые — комфортные и экологичные», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

С 2019 года в Кемеровскую область поступило уже 1077 автобусов, ещё 23 придут в первом полугодии 2021 года, из них 15 — про национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».