Вашингтон, , 06:50 — REGNUM С момента релиза в многопользовательской игре Call of Duty: Warzone были заблокированы более 475 тыс. учётных записей геймеров. Об этом 14 апреля сообщил журнал PC Gamer.

Издание отметило, что, таким образом, администрация онлайн-шутера в среднем ежемесячно блокировала 36 тыс. аккаунтов и ежедневно — 1,2 тыс. Автор статьи обратил внимание, что в октябре 2020 года количество игроков Call of Duty: Warzone на всех платформах приблизилось к 80 млн.

Ранее студия Raven Software, являющаяся одним из разработчиков игры, объявила, что заблокировала учётные записи ещё 30 тыс. игроков. Издательская компания Activision напомнила, что это была уже седьмая по счету волна блокировок.

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