Ульяновск, , 06:45 — REGNUM В Ульяновске, как и в целом по области, снизилась заболеваемости ОРВИ, но при этом она оставалась выше среднерегионального уровня. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, за неделю, с 5 по 11 апреля, в Ульяновске заболели ОРВИ 5935 жителей. Это на 15,6% ниже уровня предыдущей недели (с 29 марта по 4 апреля) и на 17,3% ниже недельного эпидемического порога.

Отметим, что показатель заболеваемости в Ульяновске был выше, чем в среднем по региону: если по области он составил 63,4 (в расчёте на 10 тыс. населения), то в столице — 84,68.

Отметим, что на долю Ульяновска приходится более 80,6% всех официально зарегистрированных за неделю заболевших ОРВИ в Ульяновской области (7363 человека).

В ведомстве отмечают, что случаи гриппа на территории Ульяновской области в текущем эпидемиологическом сезоне не регистрировались.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области пациентов 14 крупных медицинских учреждений будут посещать священнослужители: они будут совершать в стационарах требы, молебны о здравии, исповедовать, соборовать, проводить беседы и отвечать на вопросы пациентов.