Якутск, , 07:09 — REGNUM С начала массовой вакцинации от коронавируса в Якутию поступило уже 110 812 доз вакцин («Спутник Ви» и «ЭпиВакКорона»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 14 апреля использовано 76,4% препаратов.

Первый компонент вакцины получили 84 010 человек (+4192 за сутки), второй — 53 628 (+39).

12 132 жителя республики страше 60 лет завершили вакцинацию, первую прививку получили 19 418 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке полный курс вакцинации от коронавируса прошли 5409 жителей.