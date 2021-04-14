Чита, , 06:43 — REGNUM По случаю отмечаемого 12 апреля Дня космонавтики, в Забайкальском крае отмечен редкой по пунктуальности случай регистрации. Как сообщает 14 апреля региональный департамент ЗАГС, отец зарегистрировал рождение своего ребенка, ещё не видя его — придя из роддома в день рождения.

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«Современными нормами на регистрацию рождения родителям отводится месяц. Большинство приходит регистрировать своих детей, когда их уже привезли домой, разобрались с первоначальными хлопотами. Небольшая часть родителей посещает органы ЗАГС по пути из роддома. Но случаев, чтобы ребенка зарегистрировали в день его рождения — современная история органов ЗАГС не знает», — пояснили сотрудники ведомства.

Известно, что девочка родилась 12 апреля 2021 года в семье Ивана и Виктории. Она стала для них третьим по счету ребенком. Отец назвал ее именем Анастасия, что означает «воскресение».

"Но если бы у меня родился сын, я бы без сомнений назвал его Юрием — 60-летия выхода в космос Юрия Гагарина», — комментирует пришедший для регистрации отец.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники отдела ЗАГС Чернышевского района Забайкалья поделились любопытной информацией относительно необычного имени, которое для своей новорожденной дочери придумала чета Романа и Натальи Кутенковых. Забайкальцы (мать из Чернышевска, а отец — из Могзона) назвали свою малышку Каталея Орхидея.

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