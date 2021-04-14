Екатеринбург, , 06:40 — REGNUM В Екатеринбурге пожарные потушили крупный пожар на улице Соболева. Об этом сообщает свердловское областное управление МЧС.

Возгорание возникло ближе к вечеру 13 апреля. Площадь распространения огня составила 350 кв. метров. Горели дом, надворные постройки, гараж и четыре автомобиля.

Тушение пожара было осложнено наличием в гараже газовых баллонов, а также угрозой распространения пламени на соседние дома. В 19:34 по местному времени огонь был локализован, а затем и полностью потушен.