Тамбов, 14 апреля, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Управление МЧС по Тамбовской области 14 апреля 2021 года сообщило об обрушении крыши и части стены административного здания в проезде Энергетиков в Тамбове. ИА REGNUM выяснило, на чьей территории произошло ЧП.

68.mchs.gov.ru Фото с места происшествия

По сообщению МЧС, обрушение произошло в 4:40 по местному времени. На место выехала оперативная группа ведомства.

В комментариях ТАСС первый вице-губернатор Тамбовской области Олег Иванов сообщил о четырёх пострадавших, которых достали из-под завалов. Он уточнил, что «все живы».

На фотографии с места ЧП, размещенной управлением, видно, что повреждения у здания существенные — крыша сложилась как карточный домик.

Имеется информация, что ЧП произошло на территории ТЭЦ.

По открытым данным, по адресу проезд Энергетиков, 7 находится филиал ПАО «Квадра» — «Тамбовская генерация».

ПАО «Квадра» имеет штаб-квартиру в Туле. На конец марта 2021 года 50% акций компании принадлежало ООО «Группа ОНЭКСИМ» и 24,74% — ООО «Бизнесинформ». Обе фирмы зарегистрированы в Москве. Первая учреждена в декабре 2005 года и принадлежит Михаилу Прохорову — номеру 11 в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2020» журнала Forbes. Его состояние оценивалось в $11 200 млн. «Бизнесинформ» также на 100% — собственность Прохорова.