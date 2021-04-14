Москва, , 06:37 — REGNUM Температура воздуха в предстоящие летние месяцы в России будет находиться в пределах нормы или превышать ее, 13 апреля заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что такой прогноз наиболее актуален для европейской части страны.

«Наиболее вероятно, что летом почти на всей территории страны, особенно в европейской части, будет около и выше нормы, — сказал синоптик в интервью «Парламентской газете».

При этом Вильфанд подчеркнул, что вероятность указанного прогноза составляет меньше 70 процентов.

«Я могу говорить только про наиболее вероятные сценарии, и эта вероятность не превышает 70 процентов», — пояснил он.

По словам синоптика, делать точный прогноз на долгую перспективу очень трудно.

«Я каждый раз повторяю, что долгосрочные прогнозы не бывают точными, в отличие от краткосрочных», — добавил представитель Гидрометцентра.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что этим летом в России будут наблюдаться небольшие отклонения от климатической нормы, но экстремального холода или жары ждать не стоит.