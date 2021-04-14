Магнитогорск, Челябинская область, , 06:32 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области окончено расследование уголовного дела против генерального директора одного из предприятий. Ему вменяют совершение налогового преступления на больше 30 млн рублей, сообщает региональное управление СКР.

Следователи полагают, что данный гражданин уклонился от уплаты налогов. Якобы в 2016—2018 годах он включил в налоговую декларацию заведомо ложные данные о налоговых вычетах по сделкам с фиктивными организациями.

Имущество обвиняемого арестовано. Уголовное дело уже направлено в суд.