Ульяновск, , 06:31 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа 36-летнего ульяновца. Следствие считает, что его избили и выбросили из квартиры, сообщает следственное управление СКР по региону.

Разбирательства начались после того, как 2 апреля 2021 года в посёлке Белый Ключ был обнаружен труп 36-летнего жителя Ульяновска. В совершении преступления подозревают его знакомого — ранее судимого 41-летнего мужчину.

Предварительно следствием установлено, что преступление было совершено 25 декабря 2020 года в одной из квартир посёлка. По данным правоохранителей, злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения нанёс знакомому несколько ударов по голове ножкой от стула и выкинул с балкона своей квартиры, находящейся на первом этаже.

Подозреваемый взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года в Ульяновске осужден мужчина, выбросивший знакомого из окна своей квартиры. Пострадавший разбился насмерть. Фигурант уголовного дела получил восемь лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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