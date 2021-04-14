Токио, , 07:09 — REGNUM Японский государственный Комитет по контролю за атомной энергетикой 14 апреля принял официальное решение о запрете работы самой мощной в стране АЭС «Касивадзаки-Карива» в связи с серьёзными нарушениями в сфере обеспечения безопасности, включая защиту от террористической угрозы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с решением, компании-оператору АЭС Tokyo Electric Power (TEPCO) запрещается доставлять и загружать в реакторы станции «Касивадзаки-Карива» ядерное топливо.

АЭС «Касивадзаки-Карива» является самой мощной в мире АЭС. В ней действуют пять реакторов типа BWR и два реактора типа ABWR общей мощностью 8212 МВт. В 2007 и 2009 годах на АЭС происходили пожары, один из которых привёл к утечке радиоактивной воды. После аварии на АЭС «Фукусима-1» реакторы станции были остановлены для проведения проверок. Компания TEPCO до последнего времени добивалась разрешения на возобновление её работы.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 6,8, зафиксированные летом 2019 года на севере Японии, не создали опасных ситуаций на семи остановленных реакторах атомной электростанции (АЭС) «Касивадзаки-Карива» на территории префектуры Ниигата.

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