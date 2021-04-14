Новосибирск, , 06:22 — REGNUM В управлении движением на улицах Новосибирска нет системы. Так считают в комитете Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского, межведомственная группа при новосибирском минтрансе отмечает, что для обеспечения более свободного движения следует изменить фазы работы светофоров на площади Лыщинского, проспекте Карла Маркса, улице Большевистская, площади Труда и площади Энергетиков.

Кроме того, выработано предложение по ограничению движения большегрузного транспорта, синхронизации светофоров на улице Станционной, площади Энергетиков и площади Труда, а также по ограждению проезжей части для исключения выезда транспорта на полосу встречного движения.

В свою очередь, правительство Новосибирской области прорабатывает планы сооружения транспортной развязки по Старому шоссе на пересечении с улицей Одоевского и на пересечении улиц Большевистская и Восход на въезде на Октябрьский мост. Также намечено строительство дороги Барышево-Кольцово и реконструкция дороги Барышево-Инская.

При этом, председатель Заксобрания Валерий Ильенко отметил, что жители Новосибирска жалуются на неудовлетворительное содержание и состояние дорог. А депутат Александра Барсукова подчеркнула, что «надо регулировать не отдельные светофорные объекты, а систему в целом».

Председатель транспортного комитета Заксобрания Майис Мамедов рассказал, что в настоящее время между комитетом, минтрансом и мэрией Новосибирска достигнуто соглашение о координации действий в направлении выработки и принятия мер, направленных на повышение пропускной способности улично-дорожной сети города и обеспечение безопасности дорожного движения. Однако, уточнил он, «без реформы, без управленческих решений будет сложно».