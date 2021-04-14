Владивосток, , 06:26 — REGNUM Четыре крупных города Приморья станут комфортнее и безопаснее к концу 2021 года — подписано концессионное соглашение о реализации проекта создания информационной системы в форме государственно-частного партнерства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительство региона.

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Цифровые сервисы и высокотехнологичные системы запустят во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке. Информационная система «Цифровое Приморье» будет поддерживать более 30 сервисов.

«Это доступ граждан к информационным ресурсам и навигации по крупным городам, автоматизация процессов эксплуатации парковочных объектов, соблюдения правил проезда крупногабаритных транспортных средств, фиксации нарушений ПДД, контроля за обращением отходов, видеоконтроля для общественной и личной безопасности граждан, профилактики криминальных явлений и террористической деятельности, получение объективной оценки оперативной обстановки при реагировании и проведении массовых мероприятий, безопасности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, жилых объектов, информирование о достопримечательностях, истории и этнографии городов, природных ресурсах территорий, значимых событиях, формирование туров и туристических маршрутов, приобретение билетов в музеи, на выставки, любые городские мероприятия», — пояснили в правительстве.

Частными инвесторами проекта выступили группа компаний «ВессоЛинк» и Дальневосточный фонд высоких технологий, созданный по поручению президента РФ Владимира Путина.

Общая сумма инвестиций составит более 5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России будет действовать обновлённая методика оценки эффективности руководителей регионов, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.