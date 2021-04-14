Ханты-Мансийск, , 06:18 — REGNUM В Югре запретили бумажные ковид-справки для педагогов, которые участвуют в детской оздоровительной кампании. О своём решении губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила во время заседания оперативного штаба.

Причиной стала распространившаяся в регионе торговля фальшивыми справками о наличии антител к коронавирусу или поставленных прививках. Глава региона потребовала проводить тестирование на коронавирус педагогов, которые будут работать в детских лагерях и санаториях, подконтрольно Роспотребнадзору.

«Никаких справок воспитателям не нужно ни у кого брать. Освобождайтесь от этих справок, исключайте их вообще из обихода. Не надо плодить кормушки для мошенников», — пояснила Наталья Комарова.