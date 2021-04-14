Ульяновск, , 06:17 — REGNUM В Ульяновской области предварительно выявлено ещё 84 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.

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По данным областного оперативного, с начала пандемии в регионе официально выявлено 52 075 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 84.

Всего в регионе провели 813 457 лабораторных тестов на коронавирус в отношении 777 816 человек. В настоящее время под медицинским наблюдением остаётся 8051 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области заболеваемость ОРВИ начала снижаться: за последнюю неделю (с 5 по 11 апреля) она упала на 13,4%, недельный эпидемический порог по совокупному населению ниже на 4,5%.