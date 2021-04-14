Москва, , 06:11 — REGNUM Дефицит лекарств может угрожать жителям России в случае введения в стране правила «второй лишний» при осуществлении госзакупок. Об этом 14 пишут «Известия» со ссылкой на письмо ряда фармацевтических объединений и общественных организаций РФ.

Авторы документа обратились к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину. Речь идет о предложенном Минпромторгом РФ механизме.

Согласно инициативе, компании, обладающие производством полного цикла с синтезом субстанции на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), наделяются привилегиями при госзакупках стратегически значимых лекарственных препаратов.

Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (АПФ) Надежда Дараган отметила что, если такие производители не обеспечат систему здравоохранения требуемым количеством медикаментов, то российские пациенты могут остаться без некоторых лекарств.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев подтвердил, что отбор препаратов снижает предложение на рынке. Вместе с тем другой эксперт — директор по развитию компании RNC-pharma Николай Беспалов считает, что нововведение улучшит ситуацию в России с производством большей части критически значимых препаратов. Кроме того, по его мнению, новый механизм поможет снизить зависимость от импорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта Госдума в первом чтении приняла законопроект, который расширяет производство лекарств и наделяет правом аптеки и индивидуальных предпринимателей в РФ использовать лекарственные средства при производстве лекарственных препаратов вместо фармацевтических субстанций. При этом они должны иметь лицензию на фармацевтическую деятельность.

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