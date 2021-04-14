Ульяновск, , 06:07 — REGNUM В Ульяновской области пациентов крупных медицинских учреждений будут посещать священнослужители, также планируется создать библиотеки духовной литературы. Об этом в соцсетях сообщает региональное министерство здравоохранения.

Договорённости о посещении крупных стационаров достигнуты в рамках соглашения о сотрудничестве между министерством и Симбирской епархией. Раз в неделю священнослужители буду совершать в стационарах требы, молебны о здравии, исповедовать, соборовать, проводить беседы и отвечать на вопросы пациентов. Всего в перечень вошло 14 больниц.

В министерстве отмечают, что священнослужители будут оказывать поддержку не только пациентами, но также их родственникам и медицинскому персоналу.

В продолжение этой работы в каждом стационаре планируется организовать передвижную библиотеку духовной литературы.

Отметим, что 7 апреля в Ульяновске городской клинической больнице № 1 было присвоено имя святого апостола Андрея Первозванного. В церемонии открытия почетной доски принял участие митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин.