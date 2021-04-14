Новосибирск, , 06:00 — REGNUM Подрядчиков, которые сливают нечистоты в канализации и коллекторы Новосибирска, нужно наказывать вплоть до конфискации транспорта. Такое мнение высказал председатель комиссии регионального парламента по экологии Владимир Лаптев.

Напомним, что вопрос «О рассмотрении обращения совета депутатов города Новосибирска в связи с проблемой неприятных запахов на территории города» был в повестке апрельского заседания комиссии Заксобрания по экологии. Тогда председатель комиссии по экологии и охране природы Общественной палаты региона Ирина Хапко обратила внимание на то, что в Новосибирске большое количество людей, занимающихся ассенизаторским бизнесом, работают без каких-либо разрешительных документов.

«Эти люди обслуживают частный сектор, имеют специальный транспорт. Они собирают стоки у местных жителей и, чтобы не тратить бензин и не повышать себестоимость услуг, выливают все в ближайшие канализации или коллекторы. Много речек, которые протекают под городом в трубах, и в них пробиваются отверстия, куда сливают стоки из ассенизаторских машин. Все это попадает в открытые водоёмы», — отмечала тогда Хапко.

Владимир Лаптев уверен, что «штрафы должны быть такие, чтобы человек почувствовал».

«Может, вплоть до уголовной ответственности. Это же отравление природной среды, это наше здоровье. Нерадивых ассенизаторов, желающих заработать, которые откачивают и сливают где-то возле реки, надо очень серьёзно наказывать, чтобы другим неповадно было», — подчеркнул он.

Комиссия поддержала предложение о необходимости упорядочить работу ассенизаторских машин на территории Новосибирска, осуществлять контроль за несанкционированными сливами отходов, которые приводят к загрязнению окружающей среды.