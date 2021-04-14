Джибути, , 05:57 — REGNUM Не менее 42 человек погибли в результате опрокидывания судна у берегов Джибути, сообщает пресс-служба международной организации по миграции при ООН.

«Не менее 42 человек погибли при опрокидывании лодки, которой управляли контрабандисты, намеревавшиеся перевезти около 60 мигрантов из Йемена», — отметили в организации.

Уточняется, что среди погибших было 16 детей. При этом организация отмечает, что поток беженцев в Джибути продолжает увеличиваться. В частности, за март 2021 года на территорию государства прибыли из Йемена 2343 человека, в феврале их было не более 1900.