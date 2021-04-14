Ульяновск, , 05:53 — REGNUM В Ульяновской области заболеваемость ОРВИ начала снижаться. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, за неделею, с 5 по 11 апреля, в Ульяновской области ОРВИ заболели 7363 человека, что на 13,41% ниже уровня предыдущей недели (с 29 марта по 4 апреля).

Спад произошёл во всех возрастных группах среди несовершеннолетних: среди детей до двух лет — почти на 3%, от трёх до шести лет — на 43%, от семи до 14 лет — на 36,1%, от 15 лет и старше — на 1,8%.

Недельный эпидемический порог по совокупному населению ниже на 4,5%. Среди несовершеннолетних превышение по данному показателю зарегистрировано только в возрастной группе от 15 лет и старше — на 41,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области 17 тыс. жителей приняли участие в декаде здорового образа жизни «Здоровье для всех». Проводились разноплановые мероприятия: профилактические, физкультурные, образовательные и информационные. В этом году особое внимание было уделено физической активности, здоровому питанию и профилактике вредных привычек.