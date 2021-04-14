Женева, Швейцария, , 05:52 — REGNUM Количество государств, на территории которых был выявлен британский штамм коронавируса SARS-CoV-2, за прошедшие две недели увеличилось до 132, сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По ее данным, за этот период штамм был выявлен еще в двух странах. Также еще на два государства распространился южноафриканский штамм коронавируса — теперь он присутствует в 82 странах. ВОЗ отмечает, что британская разновидность SARS-CoV-2 обладает более высокой заразностью и вызывает больше осложнений у пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа исследователей из Великобритании не нашла связи между высокой смертностью и британским штаммом коронавирусной инфекции. При этом ученые отметили, что эта разновидность SARS-CoV-2 является более заразной, нежели ранее выявленные образцы.