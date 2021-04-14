Улан-Удэ, , 07:12 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 36 677. Об этом утром 14 апреля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 19 515 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончался один пациент с COVID-19 (всего умерли 809 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 424 больных. На амбулаторном лечении находятся 305 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 35 139 (+63) человек.

В реанимации остаются 55 пациентов в тяжёлом состоянии (35 — старше 65 лет). В том числе 26 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (17 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 68,2% — из 622 перепрофилированных коек занято 424.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за несоблюдение противоэпидемических требований к административной ответственности привлечены 789 организаций.

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