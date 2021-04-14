14 апреля 2021 | Время чтения меньше минуты

Алексей Колчин, , 09:44 — REGNUM В Екатеринбурге 13 апреля состоялся Парад коммунальной техники. Таким образом городские власти представили представителям СМИ и другим горожанам технику для весенней уборки улиц города, а также для ремонта тротуаров, дорог и элементов обустройства.

Камазы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время приемки коммунальной техники Алексей Колчин © ИА REGNUM

Работник коммунальной службы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Всего в дорожно-эксплуатационном управлении Верх-Исетского района на «летние рельсы» переставили 63 единицы спецтехники. Ещё четыре единицы остаются в зимнем варианте на случай внезапных капризов уральской погоды. Весенне-летний период начнётся в городе официально 15 апреля. «Вся техника функционирует и готова выйти на улицы», — уверяет зампредседателя комитета благоустройства мэрии Владимир Капустин. Насколько он прав, покажет предстоящее лето.

Вакуумные уборщики Алексей Колчин © ИА REGNUM Водитель уборщика Алексей Колчин © ИА REGNUM

Персонал коммунальной службы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Трактора Алексей Колчин © ИА REGNUM

Тракторы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Цистерна с битумом Алексей Колчин © ИА REGNUM

Работник коммунальной службы Алексей Колчин © ИА REGNUM Поливальщики улиц Алексей Колчин © ИА REGNUM

Катки Алексей Колчин © ИА REGNUM

Водитель катка Алексей Колчин © ИА REGNUM