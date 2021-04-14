Алексей Колчин, 14 апреля 2021, 09:44 — REGNUM В Екатеринбурге 13 апреля состоялся Парад коммунальной техники. Таким образом городские власти представили представителям СМИ и другим горожанам технику для весенней уборки улиц города, а также для ремонта тротуаров, дорог и элементов обустройства.

Камазы
Камазы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время приемки коммунальной техники
Во время приемки коммунальной техники
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Работник коммунальной службы
Работник коммунальной службы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время приемки коммунальной техники
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ваккумный уборщик улиц
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парк коммунальной техники
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КамАЗы с навесами для влажной уборки улиц
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Водитель вакуумного уборщика
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Подготовка к приемке техники
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Всего в дорожно-эксплуатационном управлении Верх-Исетского района на «летние рельсы» переставили 63 единицы спецтехники. Ещё четыре единицы остаются в зимнем варианте на случай внезапных капризов уральской погоды. Весенне-летний период начнётся в городе официально 15 апреля. «Вся техника функционирует и готова выйти на улицы», — уверяет зампредседателя комитета благоустройства мэрии Владимир Капустин. Насколько он прав, покажет предстоящее лето.

Вакуумные уборщики
Водитель уборщика
Вакуумные уборщики
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Водитель уборщика
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Персонал коммунальной службы
Персонал коммунальной службы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Трактора
Трактора
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Водитель Трактора
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Водители расселись по кабинам
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Камазы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Поливное оборудование
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Демонстрация оборудования
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Строй Камазов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Строй Камазов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Тракторы
Тракторы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Цистерна с битумом
Цистерна с битумом
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Работник коммунальной службы
Поливальщики улиц
Работник коммунальной службы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Поливальщики улиц
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Катки
Катки
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Водитель катка
Водитель катка
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Строй катков
Камазы в парке
Строй катков
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Камазы в парке
Алексей Колчин © ИА REGNUM