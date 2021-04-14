Урумчи, Китай, , 05:48 — REGNUM Мусульмане Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая начали соблюдать Рамадан при сохранении регулярных мер по борьбе с COVID-19 сообщает 13 апреля агентство Синьхуа.

Около 300 мусульман посетили Ак-Мечеть 13 апреля в столице региона городе Урумчи, сообщил имам мечети Абдусукур Рахмутула, отметив, что мечеть дезинфицируется три раза в день.

У прихожан замеряется температура тела перед входом в мечеть. Всем пришедшим советуют сохранять социальную дистанцию, сообщили в мечети.

Фрукты, горячий чай и пшеничные лепешки наан предоставляются верующим после вечерней молитвы, сказал имам мечети города Кашгар Маматимин Рексит. Рамадан также отмечается в других регионах страны, таких как Пекин, Ганьсу и Нинся.