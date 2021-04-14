Кемерово, , 05:45 — REGNUM Парламент Кемеровской области провёл опрос о качестве услуг, предоставляемых легковыми такси. Согласно ему, 59% респондентов беспокоит пренебрежение таксистами правилами дорожного движения, 14% отметили низкий уровень культуры водителей, 10% — их неготовность к поездкам с детьми, 8% — плохое знание местности, 6% — обман и 3% — незнание русского языка.

По данным кузбасского Заксобрания, есть и другие проблемы, например, передача диспетчерами или недобросовестными агрегаторами заказов «бомбилам», не имеющим разрешения на такую деятельность.

«На сегодняшний день на рассмотрении в Госдуме находятся законопроекты «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» и «О государственном регулировании деятельности по перевозке легковыми такси и деятельности служб заказа легкового такси и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», — сообщил председатель прламента Кузбасса Вячеслав Петров. — Учитывая особую важность данной темы, парламент Кузбасса направил председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с просьбой о рассмотрении этих законопроектов в приоритетном порядке. Убеждён, что их принятие сделает данный рынок прозрачнее, а услуги такси — безопаснее для россиян».

Отметим, по данным областного управления ГИБДД, в 2020 году к административной ответственности привлечено более 3 тыс. водителей легковых такси, было пресечено 112 фактов незаконной предпринимательской деятельности по перевозке. Согласно официальной статистике, число нарушений растет.