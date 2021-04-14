Чебоксары, , 05:43 — REGNUM В Комсомольском районе Чувашии проводится проверка по факту обнаружения в колодце «плода женского пола». Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

Плод был обнаружен в селе Комсомольское 12 апреля 2021 года в канализационном колодце.

«По предварительным, внутриутробный возраст плода составляет 24−25 недель, нежизнеспособный», — говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют все детали произошедшего, назначена судебная медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в Чебоксарах между первым и вторым этажами в одном из многоквартирных домов были обнаружены тела трёх мужчин. По предварительным данным правоохранителей, причиной стало интоксикация наркотическим веществом. По данному факту проводится проверка.