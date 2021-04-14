Петропавловск-Камчатский, , 07:21 — REGNUM На Камчатке из-за циклона, который подошёл к берегам полуострова в ночь на 14 апреля, объявляется лавинная опасность. Об этом со ссылкой на региональный противолавинный центр сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Ухудшение погоды ожидается утром 14 апреля, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега, а также усиление ветра — до 20 метров в секунду на юго-западном побережье… сохраняется опасность схода лавин со склонов вулканов и сопок», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с непогодой, по горным территориям Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), Быстринского, Соболевского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Корякский, Козельский и Авачинский объявлена лавинная опасность на период с 15 по 17 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,9.

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