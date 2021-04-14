Лондон, , 05:34 — REGNUM Великобритания намерена вывести с территории Афганистана почти все свои войска, сообщает газета The Times.

По ее данным, в настоящее время на афганской территории размещены около 750 британских военнослужащих. Источники газеты отмечают, что военным Великобритании станет сложнее присутствовать в регионе с уходом США, так как британские военнослужащие используют американскую инфраструктуру. Уточняется, что после вывода военного контингента Соединенное Королевство может оставить группу инструкторов для обучения афганских солдат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года. Отмечалось, что уже в ближайшее время глава Белого дома выступит с соответствующим заявлением.

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